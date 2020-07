Schick si avvicina al Milan, lo conferma il suo agente (Di mercoledì 15 luglio 2020) Patrick Schick si avvicina a piccoli passi al Milan. A confermarlo il suo agente Pavel Paska: “Rangnick lo ha voluto al Lipsia” Dopo sei mesi trascorsi in Germania, il futuro di Patrick Schick potrebbe essere di nuovo in Italia. L’attaccante ceco, che la Roma vorrebbe cedere a titolo definitivo, piace molto al Milan, che con una nuova società punta proprio all’acquisto di giovani calciatori. Il Lipsia, squadra in cui ha giocato l’attaccante da gennaio a giugno, non ha esercitato l’opzione per il diritto di riscatto, fissato a 29 milioni. Le offerte che il club tedesco ha presentato alla Roma successivamente, sono state giudicate troppo basse dal club giallorosso, che punta a vendere il ceco ad almeno 30 milioni di euro. Mentre ... Leggi su zon

