Scaraventa la bici contro la figlia | il padre finisce in carcere

Altopascio, 15 luglio 2020 - Martedì sera i carabinieri sono intervenuti ad Altopascio per un episodio di violenza in famiglia. Protagonista è stato un italiano di 62 anni, da tempo autore di un ...

Scaraventa due biciclette contro i carabinieri, arrestato il parcheggiatore abusivo

SENIGALLIA - Un parcheggiatore abusivo in fuga da piazza Simoncelli per sottrarsi al controllo dei carabinieri. Subito è scattato l’inseguimento lungo Corso 2 Giugno, dove l’uomo si è diretto e ha cer ...

