Scandalo falsi certificati di test negativi al Coronavirus: migliaia di possibili positivi in giro senza controlli in Bangladesh (Di mercoledì 15 luglio 2020) In Bangladesh un uomo è accusato di aver fornito migliaia di falsi certificati di test negativi di Covid-19 in due cliniche di sua proprietà. E’ stato arrestato mentre cercava di lasciare il paese camuffato da donna con un burqa. Lo ha reso noto la polizia che negli ultimi giorni ha arrestato oltre dodici persone legate allo Scandalo. Il titolare delle cliniche, il 42enne Mohammad Shahed, è stato fermato dopo una fuga durata nove giorni. E’ sospettato di aver distribuito certificati falsi che attestano la negatività al test, senza nemmeno sottoporre gli interessati al tampone. “E’ stato arresto sulle rive di un ... Leggi su meteoweb.eu

