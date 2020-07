Sassuolo – Juventus – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tra 2 ore circa al Mapei Stadium di Reggio Emilia si affronteranno Sassuolo e Juventus, in un match valido per la 33° giornata del campionato di Serie A. Arbitro del match sarà il Sig. Valeri, i suoi assistenti saranno Ranghetti e Liberti, Sacchi 4° uomo e Chiffi con Galetto saranno in sala VAR. Sassuolo – Juventus: Ultime dai campi La squadra di De Zerbi ha ormai quasi abbandonato ogni speranza Europea, ma contro questa Juve non vuole sfigurare e dopo aver battuto la Lazio 2° in classifica, vuole ripetersi anche quest’oggi. Deve però fare a meno di Defrel e Obiang, e per questo motivo partiranno titolari nuovamente Caputo e Berardi, con Raspadori, che ha ben figurato nell’ultimo match, partirà dalla panchina. I ... Leggi su giornal

