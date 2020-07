Sassuolo-Juventus: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus, match valido per la trentatreesima giornata della Serie A 2019/2020. Raspadori prima e Caputo poi, in pieno recupero, hanno firmato la rimonta contro la Lazio e hanno permesso ai neroverdi di continuare a sognare l’Europa League: quattro vittorie consecutive per la banda di De Zerbi, pronta ora a un’altra prova del nove. Dall’altra parte invece Sarri vuole far quadrare i conti in ottica Scudetto: una vittoria al Mapei Stadium renderebbe il big match contro la Lazio meno rilevante in ottica tricolore. Calcio d’inizio alle ore 21:45 di mercoledì 15 luglio, diretta tv in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go, queste le possibili scelte dei due allenatori. QUI Sassuolo – ... Leggi su sportface

