Sassuolo-Juventus, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 15 luglio 2020) Al “Mapei Stadium”, Sassuolo-Juventus si sfidano nel match valido per il 33° turno di Serie A: le probabili formazioni della partita Il “Mapei Stadium” è pronto a aprire la scena a Sassuolo-Juventus, match valido per la 33^ giornata di Serie A. I bianconeri non trovano la vittoria da due giornate e cercano una reazione di orgoglio nonostante il punto guadagnato sulla rivale al titolo. Gli emiliani sognano il settimo posto, piazzamento utile per i preliminari di Europa League. Gli emiliani hanno conquistato quattro vittorie consecutive, espugnando campi complicati come il Franchi e l’Olimpico. De Zerbi può contare su un buon gruppo e giovane che hanno voglia di mettersi in mostra, come ... Leggi su zon

