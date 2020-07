Sassuolo-Juventus, gol di Higuain: Pjanic incanta, Sarri sorride (VIDEO) (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Juventus trova il gol del raddoppio. Nel match contro il Sassuolo, valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, gli ospiti siglano anche la rete dello 0-2 grazie a Gonzalo Higuain che viene servito in verticale, in maniera perfetta, da Miralem Pjanic Un gioco da ragazzi per il centravanti argentino trafiggere Consigli: il VIDEO del gol. Leggi su sportface

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte al Mapei Stadium! Prendiamoci questi tre punti IMPORTANTISSIMI ?? #FinoAllaFine Live match… - juventusfc : #InNumbers ??Verso la sfida contro il Sassuolo! ?? - juventusfc : ?? Mister Sarri sta per parlare alla vigilia di #SassuoloJuve Guarda LIVE [pass pro] ?? - Sportscomedy8 : Juventus vs Sassuolo Live stream Juventus vs Sassuolo In Diretta Streaming Juventus vs Sassuolo en vivo streaming J… - Rafi18653579 : Juventus vs Sassuolo In Diretta Streaming ?????????? ??Now?? -