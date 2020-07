Sassuolo-Juventus 3-3: partita al cardiopalma al “Mapei Stadium” (Di giovedì 16 luglio 2020) Al “Mapei Stadium”, Sassuolo-Juventus si conclude con un pirotecnico 3-3: gli emiliani la ribaltano nella ripresa, Alex Sandro salva i bianconeri Termina 3-3 la sfida del “Mapei Stadium” tra Sassuolo-Juventus, valida per la 33^ giornata di Serie A. La Juventus parte fortissimo imponendo un pressing alto e una buona gestione del possesso. Al 6′ i bianconeri passano in vantaggio con uno schema da corner: Pjanic serve Danilo al limite e il brasiliano è bravo a gonfiare la rete. Al 12′ la Vecchia Signora raddoppia con Higuain lanciato in profondità da Pjanic con un filtrante d’oro. Il Sassuolo si sveglia e incomincia a mettere paura alla Juventus. Caputo spreca la prima palla gol, bravo Szczesny in uscita. Il portiere ... Leggi su zon

brfootball : 12’—Sassuolo 0-2 Juventus 55’—Sassuolo 3-2 Juventus - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte al Mapei Stadium! Prendiamoci questi tre punti IMPORTANTISSIMI ?? #FinoAllaFine Live match… - OptaPaolo : 16 - La Juventus ha concesso 16 conclusioni nel primo tempo contro il Sassuolo: i bianconeri non hanno mai fatto pe… - DWilkeez : RT @brfootball: 12’—Sassuolo 0-2 Juventus 55’—Sassuolo 3-2 Juventus - FedericoRana1 : Dopo la ripresa il #Sassuolo ha affrontato le prime 4 quattro della #SerieA, vincendo contro la #Lazio, pareggiando… -