Sassuolo, Berardi e la dedica speciale: “Gol per il figlio in arrivo” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Sassuolo rimonta la Juventus e sfiora il colpaccio contro i campioni d'Italia in carica. Merito anche del gol di Domenico Berardi, alla sua prima rete contro i bianconeri. L'attaccante ha parlato della sua straordinaria prestazione al termine della gara.LE PAROLE DI BerardiDomenico Berardi commenta la sua prestazione contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport: "Mi mancava il gol contro la Juventus. Dedico questo gol alla mia fidanzata e al bimbo che aspettiamo. Siamo stati bravi a non abbatterci e a rimettere in piedi questa partita. Abbiamo fatto la nostra partita. Contro tutti cerchiamo di giocarla. Adesso ci toglieremo grandi soddisfazioni". Sassuolo, Berardi e la dedica speciale: “Gol per il figlio in arrivo” ITA ... Leggi su itasportpress

