Sarri Juventus, la critica: “Il grande calciatore non accetta consigli, stagione perdente” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sarri Juventus – Il tecnico bianconero è nuovamente finito al centro delle critiche. Questa volta, a discutere il suo operato, è stato il collega Sandro Pochesci. Il tecnico della Ternana, tramite i microfoni di TMW Radio ha dichiarato la sua opinione sulla stagione che sta portando a termine la squadra di Andrea Agnelli. Secondo l’allenatore rosso-verde, se Ronaldo e compagni dovessero vincere il campionato ed uscire dalla Champions si parlerà di un anno fallimentare. Juventus, piovono ancora critiche per Sarri “ll grande calciatore non accetta insegnamenti dal tecnico. Perché significherebbe togliere le proprie capacità da una vittoria. Il fallimento di Sarri è arrivato dai ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : ? 16:15 ?? Le parole di Maurizio #Sarri su #SassuoloJuve con i giornalisti invitati all'Allianz Stadium. ??LIVE… - juventusfc : ?? Mister Sarri sta per parlare alla vigilia di #SassuoloJuve Guarda LIVE [pass pro] ?? - DiMarzio : Dalla chiamata in prima squadra ai consigli di #Sarri e #Martusciello. #Vrioni e la sua storia con la #Juventus - Mediagol : #Video #Sassuolo-#Juventus, le scelte di Sarri: Rugani e Pjanic titolari, le novità bianconere... - __manuel__8 : RT @VlnN94: #SassuoloJuve 7-0 Tripletta di Caputo, tre autogol di delikt e autogol di compleanno di Nadilo La più grande umiliazione di sem… -