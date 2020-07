Santo del Giorno 15 Luglio: San Bonaventura da Bagnoregio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Siete pronti a scoprire insieme a noi qual è il Santo del Giorno 15 Luglio? Oggi la Chiesa Cattolica venera San Bonaventura da Bagnoregio, vescovo e Dottore della Chiesa vissuto in epoca medievale. Conosciamolo più da vicino: vediamo chi era, cosa fece, perché è importante e perché è stato canonizzato. Santo del Giorno 15 Luglio: chi era San Bonaventura da Bagnoregio San Bonaventura da Bagnoregio, al secolo Giovanni Fidanza, nacque vicino Viterbo in un anno compreso fra il 1217 e il 1222 (non lo sappiamo con esattezza). Da piccolo si ammalò e sua madre fece un voto: se fosse guarito, la vita del figlio sarebbe stata interamente dedicata ... Leggi su pianetadonne.blog

