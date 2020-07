Sant’Agata dei Goti, si apre il cantiere per l’ampliamento dell’istituto Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha partecipato questa mattina in Sant’Agata de’ Goti alla consegna da parte dell’Ufficio Tecnico dell’Ente dei lavori di ampliamento dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”. Erano presenti: la dirigente scolastica Maria Rosaria Icolaro, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico della Provincia Angelo Carine Giordano, il Responsabile Unico del Procedimento Giuseppe Capuozzo, il capo staff Renato Parente, le Imprese appaltatrici riunite in Associazione Temporanea Mastrocinque Costruzioni srl, Edil Costruzioni group srl, quelle di progettazione esecutiva e direzione lavori: RTP Nideas Engineering srl, Servizi per Ingegneria e ... Leggi su anteprima24

