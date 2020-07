Santa Rita, cane abbandonato senza acqua e senza cibo sul balcone al sole (Di mercoledì 15 luglio 2020) Era stato lasciato da solo sul balcone, con la serranda abbassata e senza acqua e cibo. A soccorrere il cane, dopo la segnalazione di un vicino di casa, la Polizia Municipale che è intervenuta in via Mazzarello, nei pressi del Parco Ruffini. Il cane, un meticcio di piccola taglia, era ormai ridotto a pelle e ossa e lasciato solo sul balcone al piano rialzato, pieno di escrementi e senza ripari dal sole. Le ciotole erano completamente vuote e non c’era né cibo né acqua. Grazie all’aiuto dei Vigili del fuoco il cane è stato recuperato e affidato al personale del canile. I testimoni ... Leggi su nuovasocieta

