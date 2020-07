Santa Lucia di Serino, tira un sospiro di sollievo: l’annuncio del sindaco Vistocco (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Lucia di Serino (Av) – sospiro di sollievo per la comunità di Santa Lucia di Serino. “Si comunica alla cittadinanza the i tamponi effettuati presso questo comune dall’Asl di Avellino in data 11 luglio 2020 hanno dato esito negativo. In ogni caso restiamo sempre in contatto diretto, costante e continuo con gli organi sanitari competenti, l’ufficio della Prefettura e gli organi regionali per monitorare e tenere sotto costante osservazione l’evolversi del focolaio Covid-19, di persone già sottoposte a isolamento domiciliare obbligatorio. Si invita inoltre la cittadinanza a non abbassare la guardia e ad attenersi scrupolosamente a tutte le misure necessarie ed indispensabili ... Leggi su anteprima24

irpiniatimes1 : Santa Lucia di Serino, l’annuncio del sindaco: la comunità tira un sospiro di sollievo - Fiorellissimo : RT @nicmax25: Versione Santa Lucia - tulliovalerio54 : Immagini e non solo parole : Chiesa di Santa Lucia Lisbona eretta dai Crociati in fuga dalle persecuzioni religiose: - Ag_Monticella : Santa Lucia di Piave: Vendita Villetta schiera - V623AM - EdizioniGiacche : RT @f_girasole: In questa bellissima Chiesa è custodito uno struggente quadro di Caravaggio: La sepoltura di Santa Lucia (1608) patrona di… -

Ultime Notizie dalla rete : Santa Lucia Coronavirus Avellino, zero nuovi casi nel focolaio di Santa Lucia di Serino Fanpage Cultura caff espresso napoletano patrimonio Unesco, avvio iter

delle pi significative tradizioni agroalimentari", si legge in una nota di Palazzo Santa Lucia. Il caff in Italia non soltanto una bevanda ma esprime una vera e propria cultura, un rito tutto ...

Riprende a pieno ritmo l’attività del Centro di fisioterapia Santa Lucia di Ortucchio

Ortucchio – Riprende a pieno ritmo l’attività del Centro di fisioterapia Santa Lucia di Ortucchio che, dopo il periodo di chiusura per l’emergenza COVID-19, è stato totalmente sanificato ed ...

delle pi significative tradizioni agroalimentari", si legge in una nota di Palazzo Santa Lucia. Il caff in Italia non soltanto una bevanda ma esprime una vera e propria cultura, un rito tutto ...Ortucchio – Riprende a pieno ritmo l’attività del Centro di fisioterapia Santa Lucia di Ortucchio che, dopo il periodo di chiusura per l’emergenza COVID-19, è stato totalmente sanificato ed ...