«Sangue a fiotti, poi Mario è crollato»: omicidio Cerciello, drammatico racconto in Aula. Il suocero sviene

omicidio Cerciello, in Aula il dolore e la tensione sono palpabili. Lo stress, la rabbia e lo strazio si traducono in momenti di apprensione nella sala Occorsio del Tribunale di Roma, durante il processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega. E così succede che, mentre viene fatta ascoltare in udienza la telefonata ai soccorsi fatta la notte dell'omicidio, il 26 luglio scorso, dal collega Andrea Varriale, il suocero di Cerciello viene colto da un malore. E cade in terra. L'uomo non regge all'orrore di quegli istanti, gli ultimi attimi di vita del giovane carabiniere, e cede al suolo. I giudici della prima corte d'assise sospendono l'udienza.

