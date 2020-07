Sandra Milo, il gesto che spiazza tutti durante l'intervista a Vita in Diretta. Andrea Delogu allibita: 'No!' (Di mercoledì 15 luglio 2020) intervista un'anziana a , poi compie un gesto che spiazza tutti. Andrea Delogu reagisce così. Oggi l'attrice, inviata del programma insieme alla figlia Debora Ergas, si è collegata con i conduttori da ... Leggi su leggo

sailormood22 : Ma stasera c’era Sandra Milo nella mia città ?? - fortaceto : Ci sono persone che hanno raggiunto la notorietà per merito, altre solo per un insieme di circostanze fortunate; qu… - GazzettinoGolfo : - Reginella e la tiella di Gaeta a “La vita in diretta” con Sandra Milo (VIDEO) - - JacopoVergari : RT @Zeta_Luiss: Da @pfavino a Sandra Milo. Da Favolacce a Volevo nascondermi. Tutti i vincitori dell'edizione 2020 del @globodoro @S_ip411… - globodoro : RT @Zeta_Luiss: Da @pfavino a Sandra Milo. Da Favolacce a Volevo nascondermi. Tutti i vincitori dell'edizione 2020 del @globodoro @S_ip411… -