Sandra Milo gaffe in diretta tv Andrea Delogu allibita (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sandra Milo fa una gaffe alla “Vita in diretta” e Adrea Delogu allibita: «Stai attenta…», l’attrice e la figlia Debora Ergas, sono le inviate speciali della “Vita in diretta Estate”, si sono collegate con i conduttori Marcello Masi e Andrea Delogu direttamente da un campo di angurie. Raccontandone il percorso, dalla semina al raccolto. Proprio parlando della nascita del frutto, Sandro Milo ha detto: «Sapete come nasce il cocomero? All’inizio ci sono due fiori, il fiore maschio e il fiore femmina. Il fiore maschio…». A quel punto, Andrea Delogu, divertita e incredula, esclama: «Stai ... Leggi su people24.myblog

Profilo3Marco : RT @vitaindiretta: Le nostre inviate speciali Sandra Milo e @debora_ergas oggi ci portano a Caiazzo! Ora a #LaVitaInDiretta - LaVainar : Nipotina elegante: 'Dalla Cina sta arrivando un nuovo virus GRAZIE AI MAIALI.' Nonnina elegante (che tiene giù la m… - AndreaParre87 : L'idea è buona, una Sandra Milo più viva che mai e #LaVitaInDirettaEstate che prova a invadere il territorio dei so… - globodoro : RT @CinecittaSM: I set di Cinecittà hanno fatto da cornice all'omaggio che la stampa estera ha voluto riservare a Sandra Milo quest'anno, p… - mistermettiu : E comunque Sandra Milo è una bella donna pure sulla foto della carta d’identità. -