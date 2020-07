Sampdoria, Ranieri: “La svolta contro l’Inter. Ora niente calcoli salvezza” (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Sampdoria si impone nettamente sul Cagliari. I blucerchiati travolgono i sardi e vedono più vicina la salvezza. Il tecnico Claudio Ranieri commenta la prestazione dei suoi uomini.caption id="attachment 989863" align="alignnone" width="1024" Ranieri (Getty Images)/captionLE PAROLE DI RanieriClaudio Ranieri commenta la gara della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Mi divertirò solamente quando avrò portato la nave in porto, siamo stati troppo tempo sott'acqua. Non possiamo rilassarci perché abbiamo dimostrato che quando siamo concentrati possiamo fare grandi risultati. Il lockdown ci ha fatto soffrire. Abbiamo miscelato il lavoro e siamo cresciuti. Dal secondo tempo con l’Inter in poi la squadra ha fatto sempre il suo. La squadra mi ha dato e mi ... Leggi su itasportpress

