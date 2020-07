Sampdoria, Osti: “Il finale di campionato sarà tremendo, dobbiamo fare il massimo” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Quagliarella ha fatto la differenza a Udine, dopo la partita di oggi ci saranno altre gare fondamentali. Penso sia giusto che Ranieri gestisca le forze per un finale di campionato tremendo. Salvezza? dobbiamo pensare di partita in partita, cercheremo di fare il massimo”. Lo ha detto il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti prima della sfida con il Cagliari. “La partita di Lecce ci ha permesso di capire che eravamo diventati squadra – ha spiegato Osti ai microfoni di Sky Sport – fino a quel momento non lo eravamo sotto tutti i punti di vista. L’abbiamo giocata da squadra, mentre la partita di Udine ha visto esprimersi una bella Sampdoria. Speriamo di aver acquisito la consapevolezza dei nostri ... Leggi su sportface

Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la situazione in casa blucerchiata. QUAGLIARELLA – «È entrato a Udine e ha fatto la differenza. Non è ...

Sampdoria Mukairu: nel mirino la giovane punta che gioca in Turchia

Sampdoria Mukairu – Spunta un nuovo nume su cui la Sampdoria è al lavoro per rinforzare il proprio attacco. Stando ad un’esclusiva data da Calciomercato.it, il Direttore Sportivo blucerchiato Carlo Os ...

