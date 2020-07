Sam Asghari, il fidanzato di Britney si scaglia contro chi tiene prigioniera la popstar (Di mercoledì 15 luglio 2020) Grazie alle dichiarazioni del fotografo Andrew Gallery e della cugina di Britney Spears, il movimento FreeBritney (che va avanti da più di un anno e a cui ho dedicato decine di articoli) ha ricevuto nuova attenzione da parte dei media. Al netto delle teorie complottistiche di alcuni fan (che parlano di bislacchi messaggi in codice), sono sempre di più le persone vicine alla popstar di Womanizer che denunciano un clima non sano nella vita di Britney. Oggi anche Sam Asghari ha lanciato un attacco che pare mirato a chi tiene in gabbia la Spears da più di 10 anni. “Il posto e il modo in cui sono cresciuto mi hanno sempre permesso di capire e sostenere i diritti delle donne e credo che le donne debbano essere capaci di fare le loro scelte in maniera ... Leggi su bitchyf

