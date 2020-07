Salvini su Autostrade: 'Niente revoca perché o sono incapaci o complici?' (Di mercoledì 15 luglio 2020) 'Nessuna revoca, come promesso dai 5Stelle,, tanti altri soldi pubblici spesi e, anche oggi, cantieri fermi e le solite code, in Liguria e in mezza Italia. incapaci o complici?'. Lo dice il leader ... Leggi su globalist

Mov5Stelle : Oggi tutti dicono di essere favorevoli a togliere il controllo di Autostrade ai Benetton. Lo dicono anche quelle f… - M5S_Camera : Su Autostrade il MoVimento 5 Stelle solo contro tutti, Salvini deve tacere - LegaSalvini : Autostrade, Matteo Salvini replica a Di Maio: 'A differenza sua non ho mai incontrato un Benetton'. - BabbaiFabry : RT @ElioLannutti: Su Autostrade il MoVimento 5 Stelle solo contro tutti, Salvini deve tacere - Paola18439710 : RT @Fabio64356227: Un semplice falso, salvini fece cadere il governo quando dovevano revocare ai benetton! poverino salvini trombato ancor… -