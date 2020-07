Salvini, quello dei napoletani colerosi, critica Grillo per le offese ai romani (Di mercoledì 15 luglio 2020) "Grillo ha capito che a Roma non tocca più palla ed è stato offensivo con i romani. Non mi interessa cosa farà la Raggi, se si ricandiderà al massimo farà la consigliera di opposizione. Roma soffre di ... Leggi su globalist

fattoquotidiano : Aspi, Toninelli: “Revoca è unica via. Ma serve il voto del Parlamento che la Lega non ci diede, nonostante quello c… - mante : L’odio sprezzante che esprime Salvini e quello che esprime Travaglio sono lo stesso odio. - matteosalvinimi : #Salvini: Vogliamo davvero andare avanti con un governo Pd-5Stelle che litiga su TUTTO? Esempio? Noi avremmo votato… - ienablinski : RT @janavel7: Definizione di 'persona perbene': chi fa e pensa il contrario di quello che fa e pensa Salvini (e nulla c'entrano destra e si… - FeliceTesta75 : @4everAnnina RIASSUNTINO: SEI RIDICOLA. VAI A BALLARE SUL CUBO COL TUO AMICO SALVINI ...PUOI FARE SOLO QUELLO. -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini quello Salvini (quello dei napoletani colerosi) critica Grillo per le offese ai romani Globalist.it Decreti Salvini, ok Pd-M5S sulla bozza Lamorgese: via le multe milionarie alle Ong. Gli altri punti

L’obbligo a sinistra di offrire finalmente il famoso segnale di discontinuità con il precedente governo doveva conciliare la necessità per M5S di non perdere la faccia avendo quei decreti votato solo ...

Coltorti (M5s): con Salvini i Benetton sarebbero rimasti in sella

Roma, 15 lug. (askanews) - "Nemmeno oggi il leader della Lega ha la decenza di risparmiarci i suoi show burleschi in cerca di consenso. Gli italiani dovrebbero ricordarsi che nei 14 mesi del Conte I, ...

