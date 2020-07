Salvini non viene fatto entrare nel centro raccolta rifiuti di Rocca Cencia: «Ama mi nasconde qualcosa» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Rifiutato. Possiamo utilizzare questo gioco di parole per descrivere quanto accaduto a Matteo Salvini a Rocca Cencia questa mattina. Il leader della Lega, insieme ad alcuni consiglieri comunali di Roma Capitale, si era recato per un blitz nel Tmb che, negli ultimi giorni, era stato posto parzialmente sotto sequestro. La procura di Roma, infatti, aveva sospettato che nel centro di conferimento dei rifiuti non fossero state rispettate le normative sulla stabilizzazione dei rifiuti. Matteo Salvini aveva annunciato la sua presenza in loco per vederci chiaro. Tuttavia, questa mattina gli è stato negato l’accesso. LEGGI ANCHE > Salvini ‘rifiutato’ dal Tmb romano di Rocca Cencia: la protesta ... Leggi su giornalettismo

