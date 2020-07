Sale su autobus senza mascherine e si accende sigaretta: denunciato 26enne (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma – Momenti di tensione oggi pomeriggio a bordo di un bus della linea 447, quando a una fermata in zona Tor Cervara, e’ salito un senza fissa dimora di 26 anni, gia’ noto alle forze dell’ordine, senza mascherina, che poco dopo ha iniziato a fumare una sigaretta a bordo del mezzo. Subito sono scattate le proteste dei passeggeri e l’autista e’ stato costretto a fermare il mezzo per provare a parlare con l’uomo. Il 26enne per tutta risposta ha iniziato a minacciare autista e passeggeri. La situazione e’ tornata alla calma quando sul posto sono arrivati i Carabinieri del Radiomobile allertati da uno dei passeggeri. I militari hanno identificato e denunciato l’uomo per interruzione di pubblico servizio e minacce aggravate. Leggi su romadailynews

