Sala Rossa, Morano dopo la condanna verso la sospensione. Parlacino della Lega al suo posto (Di mercoledì 15 luglio 2020) dopo la condanna in Appello a due anni e 4 mesi per la vicenda Cacao il consigliere comunale Alberto Morano rischia la sospensione dal Consiglio Comunale di Torino in attesa della Cassazione. Infatti la sua uscita dalla Sala Rossa dovrebbe essere immediata, secondo quanto previsto dalla Legge Severino, articolo 11 della Legge 235 del 2012. Il notaio non ha voluto commentare la sentenza che ha ribaltato quella di primo grado in cui invece era stato assolto. Ma non è detto che nelle prossime ore arrivi da parte sua una nota ufficiale. Alberto Morano è entrato nel 2016 a Palazzo di Città con la lista omonima ed era diventato candidato sindaco della Lega. Ed è ... Leggi su nuovasocieta

Ultime Notizie dalla rete : Sala Rossa Palazzo Lascaris, si torna in aula. Ora manca solo la Sala Rossa Nuova Società Medici Milano: "Città rischia paralisi da quarantena in autunno"

Ragazzino si frattura la caviglia ai Sassi Neri

