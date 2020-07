SABATO LA PRESENTAZIONE A L’AQUILA DI “ITALIA ANTE COVID”, DI G. PALMERINI (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’evento si terrà alle ore 18 presso l’Auditorium ANCE, in Viale De Gasperi 60 ANCE L’Aquila, auditoriumL’AQUILA – Sarà presentato a L’Aquila SABATO 18 luglio, alle ore 18, presso l’Auditorium ANCE in Viale De Gasperi 60, zona Torrione, il nuovo libro di Goffredo PALMERINI “Italia ANTE Covid” (One Group Edizioni), non più in Piazza Duomo per sopravvenute difficoltà. Relatori saranno la giornalista parlamentare Lina PALMERINI, caposervizio del quotidiano economico Sole 24 Ore, Mons. Orlando Antonini, Nunzio apostolico e studioso insigne di architettura religiosa e urbana, Francesca Pompa, presidente One Group Edizioni e Giustino Parisse, giornalista e scrittore, che coordinerà l’incontro. Sarà presente ... Leggi su laprimapagina

