Ruba nella ditta dove lavora, smascherato dalle telecamere della polizia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Da tempo il proprietario di una azienda termoidraulica di Lucca registrava ammanchi dalla cassaforte dell'azienda, dove teneva denaro per esigenze di liquidità. Il sospetto che a sottrarre i soldi ... Leggi su lanazione

Scacco alla banda della 'spaccata': ecco come operavano i malviventi

Decine di furti con scasso compiuti in vari comuni della provincia, per un valore totale di circa 350.000 euro, e un clima di terrore che si era insinuato tra i titolari di esercizi commerciali, sempl ...

Rubava alla ditta per cui lavorava: dipendente incastrato dalle telecamere

Da tempo, il proprietario di un'azienda lucchese, attiva nel settore della termoidraulica, registrava ammanchi dalla cassaforte dell'azienda, in cui teneva denaro per esigenze di liquidità. Il sospett ...

