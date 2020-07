RTL 102.5 Power Hits Estate da Verona il 9 Settembre su Sky Uno e TV8 (Di mercoledì 15 luglio 2020) La musica dal vivo ha una data: il 9 Settembre 2020. Grazie alla prima radio italiana la musica torna ad accendersi con “RTL 102.5 Power Hits Estate”, in diretta dall’Arena di Verona in Radiovisione su RTL... Leggi su digital-news

rtl1025 : Adesso on air a #vivalitalia @mikasounds, che ci racconta come stanno andando le prime audizioni di #XF2020 ? RTL… - rtl1025 : ?? Attenzione: annunciato ora a #nonstopnews il cast ufficiale del #PowerHitsEstate2020 ?? L'evento sarà trasmesso i… - rtl1025 : ?? Attenzione: #PowerHitsEstate2020 del 9 settembre all'Arena di Verona sarà trasmesso in diretta da RTL 102.5,… - MiaomiaoCh : RT @rtl1025: ?? Attenzione: annunciato ora a #nonstopnews il cast ufficiale del #PowerHitsEstate2020 ?? L'evento sarà trasmesso in diretta d… - fulviogiuliani : RT @rtl1025: ?? 'Anche RTL 102.5 è patrimonio dell'umanità e di Verona, come l'Arena'. Parola di Gianmarco Mazzi, direttore artistico dell'A… -

Ultime Notizie dalla rete : RTL 102 Federico Sboarina e Giuseppe Riello ospiti in collegamento in Non Stop News a RTL 102.5 RTL 102.5 RTL 102.5 Power Hits Estate da Verona il 9 Settembre su Sky Uno e TV8

La musica dal vivo ha una data: il 9 settembre 2020. Grazie alla prima radio italiana la musica torna ad accendersi con “RTL 102.5 Power Hits Estate”, in diretta dall’Arena di Verona in Radiovisione s ...

M SOCIAL MAGAZINE – www.emmepress.com

La musica dal vivo ha una data: il 9 Settembre 2020. Grazie alla prima radio italiana la musica torna ad accendersi con “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE”, in diretta dall’Arena di Verona in Radiovisione ...

La musica dal vivo ha una data: il 9 settembre 2020. Grazie alla prima radio italiana la musica torna ad accendersi con “RTL 102.5 Power Hits Estate”, in diretta dall’Arena di Verona in Radiovisione s ...La musica dal vivo ha una data: il 9 Settembre 2020. Grazie alla prima radio italiana la musica torna ad accendersi con “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE”, in diretta dall’Arena di Verona in Radiovisione ...