Romina Power, il cuore fa male: l’una negli occhi dell’altra (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’amata cantautrice Romina Power, l’ex moglie di Albano Carrisi, condivide su Instagram alcune foto molto toccanti: l’intesa e il feeling dello sguardo parlano da sole Romina Power (fonte foto: Instagram, @ Romina Power fanpage)Già presente nei cuori dei suoi tantissimi fan, l’amata cantante americana Romina Power, l’ex moglie di Albano Carrisi, continua a tener compagnia e ad allietare le giornate di una gran quantità di follower a lei affezionati: in questo caso arrivano alcune foto ricordo in cui c’è anche Taryn, la sorella scomparsa purtroppo di recente a causa di una grave malattia. Un periodo duro e complesso, quello che sta vivendo la dolce ... Leggi su chenews

Raiofficialnews : Una serata di solidarietà e musica: 21esima edizione di #UnaVocePerPadrePio, con @insinnaflavio, @ninofrassicaoff e… - radiolisola : #NowPlaying: Al Bano, Romina Power - Ci Sarà (There Will Be) - attualmenteNo : Anche romina power ,,,canta ,,,quindi forza rosetta #AllTogetherNow - axelnrw2 : @Skeletooor Quasi 'Romina Power' ? ?? - zazoomblog : Romina Power affronta un grande dolore: ha un solo “alleato” - #Romina #Power #affronta #grande -