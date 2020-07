Roma – Verona – Ultime dai campi – Formazioni Ufficiali (Di mercoledì 15 luglio 2020) Questa sera allo stadio Olimpico di Roma si gioca la gara tra Roma e Verona per la 33ª giornata di Serie A.I giallorossi di mister Fonseca cercano la terza vittoria consecutiva per consolidare il loro 5° posto in classifica ed un posto in Europa, mentre il Verona di mister Juric, senza vittorie da 3 partite, sembra destinato a chiudere la stagione a metà classifica e a confermare la permanenza in serie A nella prossima stagione. Roma – Verona – Ultime dai campi Roma – Verona – Formazioni Ufficiali Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Zappacosta, Veretout, Diawara, Spinazzola; Carles Pérez, ... Leggi su giornal

OfficialASRoma : Da febbraio @HenrikhMkh è il giocatore della Roma che ha preso parte a più gol in Serie A: 8 in 9 presenze, con 5 r… - OfficialASRoma : Con 4 gol segnati, @GBatistutaOK è il 3° miglior marcatore della Roma nelle sfide contro il Verona 10 cose da sape… - OfficialASRoma : La doppietta di @EdDzeko in #RomaVerona del 2017-18 10 cose da sapere in vista della sfida di questa sera ??… - LAROMA24 : ROMA-VERONA: le probabili formazioni. Difesa a 3 confermata: c'è Cristante. Perez e Mkhitaryan a supporto di Dzeko… - ciccia61 : RT @OfficialASRoma: Da febbraio @HenrikhMkh è il giocatore della Roma che ha preso parte a più gol in Serie A: 8 in 9 presenze, con 5 reti… -