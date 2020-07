Roma-Verona, Fonseca: “Gialloblu squadra ostica, dovevamo chiuderla prima. Zaniolo? Non mi è piaciuto” (Di giovedì 16 luglio 2020) Terza vittoria di fila per la Roma.I giallorossi trovano l'ennesimo successo in campionato superando per 2-1 in casa il Verona di Juric, vittoria importante per gli uomini di Fonseca che conservano il quinto posto. Il tecnico portoghese, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la prestazione dei suoi."Si, è sempre difficile giocare con squadre come il Verona. Abbiamo vinto bene, potevamo chiuderla prima avendo avuto 6-7 occasioni, difensivamente non abbiamo rischiato, Pau non ha fatto praticamente nulla. Abbiamo creato tante occasioni in contropiede. Però non è facile giocare con squadre che pressano a uomo come l’Hellas, ma abbiamo fatto bene il contropiede. Zaniolo? Penso che Zaniolo debba capire che ... Leggi su mediagol

