Roma-Verona 2-1, terza vittoria di fila per i giallorossi (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma-Verona si sfidano nel match valido per il 33° turno della Serie A. Finisce 2-1 per i giallorossi, che portano a +4 il vantaggio su Napoli e Milan Finisce 2-1 Roma-Verona, match valido per il 33° turno della Serie A. I giallorossi soffrono, ma battono i veneti centrando la terza vittoria consecutiva, portando il vantaggio su Napoli e Milan a quattro punti. Il Verona dice ufficialmente addio al sogno Europa. La partita La Roma sfiora subito il gol con Mancini, che da pochi passi spedisce alto. Al 10° Empereur ostacola Pellegrini, l’arbitro assegna calcio di rigore. Dal dischetto Veretout fa sblocca il risultato. Da questo punto in poi i veneti prendono in mano il controllo della partita, senza ... Leggi su zon

