Roma-Verona 2-1 La Diretta Dzeko gol senza esultare (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma e Verona si affrontano in uno dei match più interessanti della 33esima giornata di Serie A. I giallorossi vengono dalla corroborante vittoria di Brescia, 0-3 il finale, e grazie al... Leggi su ilmessaggero

OfficialASRoma : Da febbraio @HenrikhMkh è il giocatore della Roma che ha preso parte a più gol in Serie A: 8 in 9 presenze, con 5 r… - OfficialASRoma : Con 4 gol segnati, @GBatistutaOK è il 3° miglior marcatore della Roma nelle sfide contro il Verona 10 cose da sape… - OfficialASRoma : La doppietta di @EdDzeko in #RomaVerona del 2017-18 10 cose da sapere in vista della sfida di questa sera ??… - forzaroma : 54' - La Roma non riesce a uscire dalla propria metà campo. Il Verona alza molto il baricentro della squadra… - ftg_soccer : GOAL! Vasalund in Sweden Ettan: North Vasalund 1-0 Gefle GOAL! Roma in Italy Serie A Roma 2-0 Hellas Verona GOAL! S… -