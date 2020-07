Roma-Verona (15 luglio ore 21:45): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 15 luglio 2020) La trasferta sul campo del Brescia non era particolarmente probante per la Roma, ma la seconda vittoria consecutiva oltre a tenere a distanza il Milan ha portato alcune notizie positive a Fonseca tra le quali una serata prolifica anche senza Dzeko e il ritorno al gol di Zaniolo. Di tutto altro spessore sarà l’impegno all’Olimpico … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

OfficialASRoma : Con 4 gol segnati, @GBatistutaOK è il 3° miglior marcatore della Roma nelle sfide contro il Verona 10 cose da sape… - OfficialASRoma : Le insidie della sfida contro il Verona, il sistema di gioco e le condizioni di Zaniolo. Paulo Fonseca ha risposto… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - VoceGiallorossa : ??? Cambio Campo - Fontana: 'Sfida tra la tecnica della @OfficialASRoma e l'organizzazione tattica del… - siamo_la_Roma : ?? All'Olimpico arriva l'#HellasVerona ?? L'obiettivo è mantenere la quinta posizione ?? #Fonseca si specchia con… -