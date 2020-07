Roma, residente rimprovera ragazzi in piazza durante la movida: lancio di bottiglie contro la sua finestra. Le immagini (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pioggia di bottiglie contro una palazzina nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. È successo la scorsa notte quando una residente, infastidita dal rumore che veniva dalla strada per via della movida, si è affacciata dalla finestra per rimproverare i giovani nella piazza. Da lì è nato il lancio di bottiglie contro l’edificio. “Una degenerazione inaccettabile”, l’ha definita la presidente del II Municipio, Francesca Del Bello. “La movida in quell’area non è gestibile senza il presidio delle forze dell’ordine”. Il quartiere era diventato tristemente noto, nell’ottobre del 2018, per la ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Roma, residente rimprovera ragazzi in piazza durante la movida: lancio di bottiglie contro la sua finestra. Le imma… - Tranviereincaz1 : RT @AndreaMarano11: IVO MOTA Martire della Resistenza da Vincenzo e Maddalena Minghetti; nato il 26 settembre 1894 a Molinella.Dal 1924 res… - AndreaMarano11 : IVO MOTA Martire della Resistenza da Vincenzo e Maddalena Minghetti; nato il 26 settembre 1894 a Molinella.Dal 1924… - Paola55459402 : RT @romatoday: roma Residenti si lamentano del troppo rumore, 17enne colpisce con una bottigliata un uomo - AloiseAndrea : RT @romatoday: roma Residenti si lamentano del troppo rumore, 17enne colpisce con una bottigliata un uomo -

Ultime Notizie dalla rete : Roma residente Roma, residente rimprovera ragazzi in piazza durante la movida: lancio di bottiglie contro la sua finestra Il Fatto Quotidiano Coronavirus, in Toscana 8 nuovi casi positivi e 2 decessi -2-

Roma, 15 lug. (askanews) - La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 277 casi per 100.000 abitanti (media italiana cir ...

Droga per la movida dei giovani: chi sono gli 11 componenti della "banda della cocaina"

R.V.V., nato in provincia di Lecce e residente a Guidona Montecelio. Questa mattina 80 Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone, supportati da unità cinofila di Roma e da un equipaggio ...

Roma, 15 lug. (askanews) - La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 277 casi per 100.000 abitanti (media italiana cir ...R.V.V., nato in provincia di Lecce e residente a Guidona Montecelio. Questa mattina 80 Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone, supportati da unità cinofila di Roma e da un equipaggio ...