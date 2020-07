Roma, Petrachi licenziato per giusta causa: la comunicazione con raccomandata (Di mercoledì 15 luglio 2020) E’ finita l’esperienza alla Roma dell’ex direttore sportivo Gianluca Petrachi. E’ stata un’avventura sicuramente negativa sia dal punto di vista sportivo con i risultati raggiunti, sia da quello gestionale e dei rapporti personali con la dirigenza. L’ex Torino è stato licenziato e la comunicazione, secondo quanto scrive oggi Il Tempo, è arrivata per posta, con una raccomandata con ricevuta di ritorno. La decisione era arrivata già lo scorso 26 giugno quando il cda aveva votato all’unanimità per il licenziamento, adesso sono stati mossi i primi passi ufficiali. Notizie del giorno – Paura per tre calciatori di Serie A, Adriano ubriaco in strada, botte in Bari-TernanaL'articolo Roma, Petrachi ... Leggi su calcioweb.eu

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Licenziato Petrachi ?? E' arrivata ufficialmente la lettera di licenziamento della #Roma indir… - sportli26181512 : La Roma licenzia Petrachi 'per giusta causa'. Ora si passa al tribunale: La Roma licenzia Petrachi 'per giusta caus… - CalcioWeb : #Roma, #Petrachi licenziato per giusta causa: la comunicazione con raccomandata - - peterkama : Roma-Petrachi, arriva la lettera di licenziamento per giusta causa. Il caso finirà in tribunale - marcovarini : RT @tvdellosport: ?? BREAKING NEWS ?? Licenziato Petrachi ?? E' arrivata ufficialmente la lettera di licenziamento della #Roma indirizzata… -