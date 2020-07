Roma, Petrachi è ufficialmente fuori dal club: l’ex ds giallorosso impugnerà il licenziamento (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’avventura di Gianluca Petrachi nel ruolo di direttore sportivo della Roma si è conclusa bruscamente, come nessuno si sarebbe mai immaginato. Paolo Bruno/Getty ImagesIl dirigente salentino è stato licenziato dopo aver inviato messaggi offensivi al presidente Pallotta, colpevole di non averlo citato in un’intervista rilasciata al sito ufficiale del club. Da quel momento in poi, il presidente americano ha deciso di sospenderlo con decorrenza 18 giugno, per poi inviargli qualche giorno fa la lettera di licenziamento. Petrachi ha deciso di impugnare la decisione della società, ricorrendo alla sezione lavoro del Tribunale di Roma non essendoci ad oggi l’accordo Collettivo tra Lega Serie A e Direttori Sportivi. Le tempistiche sulla decisione dei ... Leggi su sportfair

