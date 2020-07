Roma-Pellegrini, fumata bianca: rinnovo fino al 2024 vicino (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tra 15 giorni scade la clausola rescissoria da 30 milioni, pagabile in due tranche, per portare via Pellegrini dalla Roma a un prezzo agevolato. Perdere a quella cifra un ragazzo cresciuto a Trigoria, ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Roma al lavoro per rendere #Pellegrini il simbolo giallorosso del futuro - siamo_la_Roma : ?? #Pellegrini, aria di fumata bianca ?? Tra 15 giorni scade la clausola rescissoria da 30 milioni ?? Riattivati i c… - sportli26181512 : #Roma-Pellegrini, fumata bianca: rinnovo fino al 2024 vicino: Oggi il centrocampista giallorosso riposerà in vista… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: ROMA - Pellegrini per i tifosi nuovo capitano, ma in quota rimane l''allarme' Juventus - roma_magazine : RT @calciomercato_m: ROMA - Pellegrini per i tifosi nuovo capitano, ma in quota rimane l''allarme' Juventus -