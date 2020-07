Roma, nigeriano senza mascherina sul bus, si accende una sigaretta: scoppia il caos (Di mercoledì 15 luglio 2020) senza mascherina, è salito su un autobus e si è acceso una sigaretta, per poi minacciare autista e passeggeri quando il guidatore ha bloccato il mezzo per convincerlo a spegnere la sigaretta e ... Leggi su leggo

Momenti di panico nel pomeriggio di oggi a Roma, a bordo di un bus della linea 447 di Roma Tpl, in zona Tor Cervara. Un ragazzo di 26 anni di origini nigeriane è salito sul mezzo senza mascherina prot ...