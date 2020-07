Roma, nigeriana sale sull’autobus senza mascherina, scatena il caos e aggredisce l’autista (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ancora tensione sui mezzi pubblici a Roma. Una nigeriana sale sull’autobus senza mascherina. L’autista dello 057 la riprende, le dice che deve indossarla. Ma lei va su tutte le furie e lo aggredisce. Spacca anche il vetro della cabina del conducente. La ragazza, ventisettenne, è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento del mezzo. A Torre Gaia sull’autobus senza mascherina Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio. L’autobus era in via Mario Cora a Torre Gaia, periferia sud est di Roma. Una linea molto frequentata. Secondo quanto le forze dell’ordine hanno potuto accertare, la nigeriana è salita a bordo, non aveva la ... Leggi su secoloditalia

