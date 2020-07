Roma, il parco dedicato al figlio viene lasciato al degrado: i genitori coprono la targa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Beppe Grillo aveva citato la «Gente de fogna» per etichettare i Romani che protestano contro l’operato di Virginia Raggi. Forse, però, il fondatore del Movimento 5 Stelle non frequenta la capitale da molto tempo (o, probabilmente, è distratto quando passa per la città). Un esempio simbolico è quanto accaduto nelle scorse ore a Roma, nel quartiere Laurentino. In quella zona è stato dedicato un piccolo parco a un giovane ragazzo che, nel 2002, perse la vita in un incidente stradale. Un fatto di cronaca che sconvolse gli abitanti di quel quadrante capitolino. Ora, però, il tutto è sommerso da sterpaglie e degrado. E i genitori del piccolo hanno deciso di coprire la targa in memoria di loro ... Leggi su giornalettismo

virginiaraggi : Oggi voglio parlarvi dell’operazione sicurezza che il nostro Servizio Giardini ha avviato all’interno di Villa Ada,… - LegaSalvini : #MORELLI: Roma, migranti occupano un parco giochi molto frequentato da bambini trasformandolo in una favela, dove a… - Roma : E’ stato istituito il Monumento Naturale del “Lago ex SNIA-Viscosa, un territorio che ha la funzione di corridoio e… - glennascaul : RT @davidedesario: Roma, il parco dedicato al figlio è nel degrado: i genitori coprono la targa messa dal Comune. @virginiaraggi ti rendi c… - pasafab : RT @davidedesario: Roma, il parco dedicato al figlio è nel degrado: i genitori coprono la targa messa dal Comune. @virginiaraggi ti rendi c… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma parco “Roma World”: il nuovo parco a tema dedicato all'antica Roma AbitareaRoma Parco degli Iblei. Stefania Campo (M5S): “Iter fermo”

Il Parco Nazionale degli Iblei aspetta che l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Salvatore Cordaro, decida finalmente di assumere il ruolo di notaio e non quello di passacarte come lui s ...

OSTUNI (Br).TEATRO MADRE FESTIVAL, SI APRE IL SIPARIO SULLA TERZA EDIZIONE: IN SCENA IL PRIMO SPETTACOLO “I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE”

Dopo il lockdown, ritorna la bellezza dello spettacolo dal vivo di Teatro Madre Festival: Domenica 19 Luglio, alle ore 21.15, al Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano (Ostuni) si inaugura la III ...

Il Parco Nazionale degli Iblei aspetta che l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Salvatore Cordaro, decida finalmente di assumere il ruolo di notaio e non quello di passacarte come lui s ...Dopo il lockdown, ritorna la bellezza dello spettacolo dal vivo di Teatro Madre Festival: Domenica 19 Luglio, alle ore 21.15, al Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano (Ostuni) si inaugura la III ...