Roma-Hellas Verona, infortunio Kumbulla: dentro Dimarco (Di mercoledì 15 luglio 2020) Finisce al 18′ la partita di Marash Kumbulla. Il difensore dell’Hellas Verona si è dovuto arrendere a causa di un infortunio muscolare ed è stato costretto ad uscire nel corso del primo tempo del match contro la Roma. Al suo posto Matteo Paro (vice allenatore di Juric, espulso) ha fatto cenno a Dimarco di scaldarsi e di entrare in campo velocemente. Nelle prossime ore le condizioni di Kumbulla saranno valutate con gli esami strumentali per definire l’entità del danno e gli eventuali tempi di recupero. Leggi su sportface

