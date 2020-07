Rolando Celliti di L'Automobile Roma: "Nuova Audi A3, tecnologia e sportività" (Di mercoledì 15 luglio 2020) «L'Automobile Roma», di Latina, è parte integrante del Gruppo «L'Automobile». Un gruppo che ha, ormai, 16 sedi operative. Abbiamo sentito Rolando Cellitti, amministratore unico, per fare un po' il punto della situazione, sulla Nuova A3. L'Audi ha sfornato una Nuova A3, che si discosta totalmente dal vecchio modello, cosa rappresenta quest'auto per il vostro gruppo? «Per noi, la A3 rappresenta, comunque, uno dei 3 modelli di punta, diciamo il 25% del venduto Audi e ci puntiamo molto. Come si vede subito, quest'auto ha avuto un'evoluzione netta, che l'ha portata a fare un vero e proprio salto generazionale, nei confronti della precedente versione. Questa è più sportiva ed assettata, soprattutto la ... Leggi su iltempo

