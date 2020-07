Ritrovano la libertà diversi rapaci e una lepre curati dal CRAS e liberati alla presenza della Polizia Provinciale [FOTO] (Di mercoledì 15 luglio 2020) I volontari del CIPR (Comitato Italiano Protezione rapaci) che gestiscono il CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di Rende, Antonio Iantorno e Daria Stepancich, unitamente agli agenti del Corpo di Polizia Provinciale di Cosenza in servizio al Distaccamento di San Giovanni in Fiore, Giovanni Mancina e Gianluca Congi, hanno provveduto alla liberazione di diversi animali selvatici all’interno di alcuni habitat naturali della provincia di Cosenza. Nel primo pomeriggio i poliziotti provinciali avevano provveduto a rilasciare in natura un Rondone maggiore recuperato nel centro urbano di San Giovanni in Fiore. In seguito è toccato ad una Poiana e ad uno Sparviere che erano stati rinvenuti feriti e che sono stati sottoposti alle cure e a un delicato ... Leggi su meteoweb.eu

celuschi : RT @boezio_severino: Il 'virus partigiano'...ha colpito il fasssistah....ora finalmente anche il Brasile dovrà cancellare le libertà dei ci… - boezio_severino : Il 'virus partigiano'...ha colpito il fasssistah....ora finalmente anche il Brasile dovrà cancellare le libertà dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovano libertà Discoteche «al tavolo»: le notti milanesi (senza pista da ballo) Corriere della Sera