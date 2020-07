Risultati Serie A 33ª giornata LIVE: accorcia il Verona, pareggio della Juve [FOTO e CLASSIFICA] (Di mercoledì 15 luglio 2020) Risultati Serie A – Nemmeno il tempo di finire che inizia una nuova giornata di Serie A, la 33ª. L’Atalanta liquida il Brescia con un perentorio 6-2 nell’anticipo del martedì. Nelle gare delle 19.30 del mercoledì, tutto facile per la Sampdoria che ha dominato in lungo ed in largo contro il Cagliari. Vittoria per il Milan in rimonta con il Parma, pareggio tra Bologna e Napoli, Barrow risponde a Manolas. Alle 21.45 la Juventus è ospite del Sassuolo, la Lazio va a Udine, la Roma sfida il Verona. Si chiude giovedì con il delicatissimo scontro salvezza Torino-Genoa e l’Inter in casa della SPAL. Di seguito il programma completo e la CLASSIFICA. Martedì 14 luglio ore ... Leggi su calcioweb.eu

MILANO - Dopo la fumata bianca arrivata nelle ultime ore, ecco l'ufficialità: il Milan riscatta Simon Kjaer dal Siviglia. L'annuncio del club è arrivato attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale: ...

Belotti: solo Toro! Cairo: “Io sul Gallo mi sono già espresso”

TORINO - No, non c’è - almeno non sembra esserci - alcuna intenzione di vendere Belotti: perché senza di lui, oggi come oggi, non può esserci Toro. Le parole di Davide Vagnati, prima di Inter-Torino, ...

