Risultati Serie A 33ª Giornata – Juventus e Lazio steccano, bene la Roma: punti d’oro per Fiorentina e Sampdoria (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo il roboante successo dell’Atalanta per 6-2 sul Brescia, maturato nella Giornata di ieri, la 33ª Giornata di Serie A prosegue con un nutrito gruppo di partite che hanno accompagnato la serata degli appassionati di calcio. Foto Getty / Marco LuzzaniLotta scudetto più aperta che mai con la Juventus che continua a steccare. Bianconeri fermati dal Sassuolo con un pirotecnico 3-3: alle reti di Danilo, Higuain e Alex Sandro rispondono Djuricic, Caputo e Berardi. Alle spalle di CR7 e compagni la Lazio frena ancora, fermata sull’1-1 dall’Udinese. L’Inter domani avrà un’occasione importante per accorciare le distanze. In zona Europa League resta sempre viva la lotta a 3 fra Milan, Roma e Napoli. I rossoneri battono 3-1 il Parma in ... Leggi su sportfair

