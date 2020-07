Rihanna senza trucco, sta per arrivare la sua linea di skincare (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ormai è diventata la nuova abitudine tra le celebs diventate beauty guru, se una star sta per lanciare una linea di skincare posta scatti senza trucco. Lo ha fatto per prima la wellness e beauty mogul Gwyneth Paltrow con il suo make-up free party, al quale ha invitato le migliori amiche Demi Moore e Kate Hudson, rigorosamente trucco-free, e in Italia ha seguito lo stesso esempio Alessia Marcuzzi per presentare al mondo la sua linea «Luce». E la tradizione continua. Rihanna, che un anno fa aveva depositato il marchio Fenty Skin, ha iniziato con i post teaser no-makeup per annunciare la linea di prodotti per la pelle, dal successo annunciato visto il fragore che quella di make-up, Fenty Beauty, ha creato nel mondo della bellezza. Leggi su vanityfair

Dopo oltre quattro anni dal rilascio di ANTI, i nuovi progetti di Rihanna riguardano esclusivamente il suo marchio di lusso FENTY. Anche quelli annunciati per il mese di luglio: lungi dal rivelare la ...

