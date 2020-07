Rifiuti, nasce una piattaforma digitale per la raccolta differenziata (Di mercoledì 15 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Viene lanciata oggi “Dove lo butto?”, la nuova piattaforma digitale promossa da Nestlè per la raccolta differenziata, creata con l’obiettivo di informare e aiutare i consumatori in modo rapido e intuitivo sul corretto smaltimento dei Rifiuti, in qualsiasi parte d’Italia si trovino.Nel nostro Paese, infatti, le regole per la differenziata variano tra un territorio e l’altro a causa delle esigenze tecniche e operative con cui si interfacciano le diverse municipalizzate locali. D’altra parte, poi, i consumatori non sono sempre certi del materiale di cui i packaging sono composti. La piattaforma vuole quindi supportarli nel rispondere alla domanda più comune che tutti almeno una volta ci siamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

