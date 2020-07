Ricostruzione post sisma, riaperto tratto dei "Portici aquilani" (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'Aquila - È stato riaperto un tratto dei Portici aquilani, da Piazza Duomo a Via Tre Marie, un bel segnale per la città che quotidianamente si sforza e lotta per recuperare una normalità che prima il sisma poi l'emergenza Coronavirus hanno messo a dura prova. Entro la fine del mese, al massimo i primi di agosto, si ipotizza anche la riapertura nel tratto di Portici che va da via Tre Marie a via Sallustio. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv

Oltre un milione di euro per la ricostruzione post-sisma a Sulmona

Ricostruzione post sisma, riaperto tratto dei "Portici aquilani"

È stato riaperto un tratto dei portici aquilani, da Piazza Duomo a Via Tre Marie, un bel segnale per la città che quotidianamente si sforza e lotta per recuperare una normalità che prima il sisma poi ...

Fondi per la ricostruzione post sisma

Il Consiglio dei Ministri, terminato questa mattina all'alba, ha deliberato un ulteriore stanziamento di 1 milione 633 mila euro per gli interventi post sisma dell'agosto del 2018. L'intervento finanz ...

