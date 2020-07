Riccardo Scamarcio presto papà: matrimonio segreto con Angharad Wood? (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’estate 2020 sarà memorabile per l’attore Riccardo Scamarcio che sta per diventare padre per la prima volta. La notizia arriva tra le pagine del settimanale Diva e Donna che lo ha immortalato insieme alla compagna, la manager londinese Angharad Wood, per le strade di Roma e le forme di lei parlano chiaro. Riccardo Scamarcio presto... L'articolo Riccardo Scamarcio presto papà: matrimonio segreto con Angharad Wood? proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

raimovie : Alle 21.10 'Mine vaganti di @FerzanOzpetek con Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Lunetta Savino, Ennio Fantastic… - insessione : RT @unbelrumore: Riccardo Scamarcio diventerà padre e la madre non sarà Katy Louise Sanders SONO CONTRARIATA - insessione : In che senso Riccardo Scamarcio diventa padre?! Cioè raga sono scioccata. PRONTOOOOOOO - CorriereUmbria : Film stasera in tv 15 luglio, Mine vaganti su Rai Movie. Il cast e la trama #film #staseraintv #raimovie… - zazoomblog : Riccardo Scamarcio e Angharad Wood che gioia: in arrivo il primo figlio - #Riccardo #Scamarcio #Angharad #gioia: -